„Unfassbare Gewalt“ Neun Jahre Haft wegen Samuraischwert-Attacke

Mehrere Jahre lebte der Angeklagte nach der Tat auf den Philippinen in einer Beziehung mit seiner Jugendliebe, er arbeitete normal und die beiden bekamen ein gemeinsames Kind. Erst Jahre nach dem gewaltsamen Tod in Salzgitter gelang es Ermittlern im Januar 2023, den Tatverdächtigen auf den Philippinen ausfindig zu machen. Dort saß er einige Zeit in Abschiebehaft, bevor er nach Deutschland in Untersuchungshaft kam. Beides werde für die Freiheitsstrafe angerechnet, sagte der Richter.