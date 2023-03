Sahra Wagenknecht und die Linke Die Genossin will nicht mehr

Wenn Wagenknecht nun ankündigt, nicht mehr auf einem Ticket der Linken für den nächsten Bundestag kandidieren zu wollen, ist dies auch Ergebnis einer jahrelangen Entfremdung. Die ehemalige Spitzenkandidatin der NRW-Linken bei der letzten Bundestagswahl verbindet ihre Absage an eine erneute Linke-Kandidatur für den nächsten Bundestag auch mit einer Abrechnung mit der heutigen Parteiführung um die Vorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler. Wagenknecht wendet sich gegen Kritik an einer gemeinsam mit der Publizistin Alice Schwarzer organisierten Kundgebung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Stattdessen eine Breitseite gegen die Parteispitze. Sie spricht „vom traurigen Niedergang der einstigen Friedenspartei“ und betont, die Unterschiede zwischen ihr und dem Bundesvorstand seien mittlerweile derart groß, „dass die Vorstellung, wie das noch einmal zusammenfinden soll, meine Fantasie überfordert“. Schirdewan selbst sagte am Montag im Karl-Liebknecht-Haus, er nehme die Entscheidung von Wagenknecht „zur Kenntnis“ und wolle sie „nicht kommentieren“. Er fügte hinzu: „Störmanöver sind in der Partei nichts Neues.“ Ob er eine Spaltung der Linken befürchte? Er arbeite als Vorsitzender dafür, die Partei zu stärken. Spekulationen über eine Spaltung oder darüber, ob einige Bundestagsabgeordnete um Wagenknecht nun die Fraktion verlassen, seien „schädlich und verantwortungslos“.