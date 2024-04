Höhepunkt am Samstag Staub statt Sonne – Trübes Wetter über Ostern

Allerdings erreichen sie nur selten Konzentrationen wie an diesem Wochenende. Der Grund für die Intensität war nach DWD-Angaben ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, an dessen Seite eine sehr kräftige Windströmung den Staub von Nordafrika nach Mitteleuropa transportierte - daraus resultierte am Wochenende auch ein besonders kräftiger Alpenföhn. Allein über der Schweiz hingen am Samstag nach Angaben eines Meteorologen Modellrechnungen zufolge 180 000 Tonnen Saharastaub. Das sei etwa doppelt so viel sonst bei dem Naturphänomen, hieß es.