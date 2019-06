„Schild und Schwert Festival“ : Sachsen kaufen Neonazis das Bier weg

Ostritz Im ostsächsischen Ostritz ist der Protest gegen ein Neonazi-Treffen friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Einwohner des Ortes hatten dabei eine ungewöhnliche Idee...

An einer Demonstration gegen das rechtsextreme „Schild und Schwert Festival“ beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Der Aufzug durch die Stadt sei laut und friedlich gelaufen, sagte der Polizeisprecher.

Wenn Rechtsextremisten mit ihren menschenverachtenden Parolen versuchen das Bild zu bestimmen, müssen uns alle dagegen wenden. Danke an die vielen Ostritzerinnen und #Ostritz |er für ihr großartiges Engagement. #Sachsen (SK) pic.twitter.com/1wM7nXqquj

Die Polizei setzte auch am Samstag das Alkoholverbot für die Neonazi-Veranstaltung um. Nachdem bereits am Vortag 4200 Liter Bier beschlagnahmt worden waren, zogen die Beamten nach eigenen Angaben noch einmal rund 200 Liter an mitgebrachten alkoholischen Getränken ein.