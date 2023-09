Nazi-Eklat Hitlergrüße auf sächsischem Oktoberfest – Polizei ermittelt

Auf dem Video sind mehrere Personen in Trachten zu sehen, die auf einem Oktoberfest in Zieschütz (Landkreis Bautzen) wiederholt den Hitlergruß zeigen. Gleichzeitig wird das Marschlied „Erika“ gespielt, das während der NS-Zeit in der Wehrmacht populär war und heutzutage in rechtsextremen Kreisen beliebt ist. Das Video wurde auf X, ehemals Twitter, verbreitet.