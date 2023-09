Nazi-Eklat Hitlergrüße auf sächsischem Oktoberfest – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach dem mehrfachen Zeigen des Hitlergrußes auf einem Oktoberfest in Sachsen. Zu dem Vorfall soll es in der Nacht zum Sonntag bei einer Veranstaltung in Zieschütz im Landkreis Bautzen gekommen sein, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte.