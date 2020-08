Polizeieinsatz in Saarlouis : Mann fährt mit riesiger Palme durch die Gegend

Die Palme ist mehr als vier Meter hoch. Foto: dpa/-

Saarlouis Polizisten in Saarlouis haben am Samstag einen Mann wegen einer sehr ungewöhnlichen Ladung in seinem Auto gestoppt. Aus dem Schiebedach des Wagens ragte eine mehr als vier Meter hohe Palme.

Am Samstagmorgen war der 55-Jährige damit unterwegs. Stamm und Krone ragten aus dem Dach, wie die Polizei mitteilte. Damit überschritt der Wagen des Mannes die zulässige Fahrzeughöhe.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein. Der Fahrer transportierte die Palme schließlich mit einem größeren Lieferwagen - liegend - weiter.

(hebu/dpa)