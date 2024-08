NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz Neue Gewitter in Anmarsch – Hunderte Einsätze im Saarland

Weite Teile Deutschlands müssen sich auf neue Regenschauer und Gewitter einstellen. Bis in den Samstagvormittag sei am östlichen Alpenrand sowie in der Oberpfalz mit einzelnen Gewittern und Starkregen zu rechnen, heißt es in der am Morgen veröffentlichten Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dann können auch in andere Regionen betroffen sein.