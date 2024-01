Polizeieinsatz Mann soll im Saarland Ex-Lebensgefährtin und sich selbst erschossen haben

Im saarländischen Beckingen soll ein 55 Jahre alter Mann zunächst seine 43-jährige Ex-Lebensgefährtin und dann sich selbst erschossen haben. Die Leichen der beiden wurden am späten Dienstag in einer Wohnung gefunden, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Die Beamten sprachen von einem „Beziehungsdrama“. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.