Regiozug im Saarland Mann in Zug mit Messer verletzt – Tatverdächtiger in Psychiatrie

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn im Saarland ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Ein psychiatrisches Kurzgutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass bei dem Beschuldigten Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorlägen, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Mittwoch mit.