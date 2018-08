Ryanair-Streik 10.8.2018: Was Urlauber zum Ryanair-Streik wissen müssen

Berlin Wenn der Flieger ausfällt, kann einem das gehörig die Urlaubslaune vermiesen. Genau das droht Fluggästen von Ryanair am Freitag infolge des Pilotenstreiks. Welche Rechte haben Betroffene?

Schlechte Nachrichten für Urlauber, die mit Ryanair fliegen wollen: Wegen des Pilotenstreiks in Deutschland am Freitag müssen sie mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Ohne Rechte stehen sie in solchen Fällen aber nicht da. Ein Überblick dazu, was betroffene Passagiere wissen müssen: