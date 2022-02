Live TV : Russischer Sender „RT DE“ geht gerichtlich gegen Sendeverbot in Deutschland vor

Russischer Sender „RT DE“ geht gerichtlich gegen Sendeverbot in Deutschland vor

Moskau Eine Rundfunkzulassung war vom russischen Sender RT DE gar nicht beantragt worden. Darum erhielt er auch keine. Die Aufnahme des linearen Programms war somit nicht erlaubt worden. Das will der Sender nicht akzeptieren.

Der russische Sender RT DE geht gerichtlich gegen das Sendeverbot in Deutschland vor. Vor einem deutschen Gericht sei Berufung eingelegt worden, teilte der staatliche Fernsehsender am Mittwoch mit. Das Sendeverbot sei rechtswidrig und es werde erwartet, dass es aufgehoben werde. Im Gegenzug zum Sendeverbot für RT DE in Deutschland hatte die russische Regierung der Deutschen Welle die Sendelizenz gestrichen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Akkreditierung entzogen.