Seltener Fund Rund 500 Kilo schwere tote Schildkröte aus Nordsee gezogen

Der Fund einer Lederschildkröte sei zwar in der Region selten, komme aber vor, sagte Schnitzler. Lederschildkröten sind nach Angaben Schnitzlers kosmopolitische Tiere, die sowohl in den Tropen als auch in kälteren Gewässern leben. Sie könnten in einer Saison viele tausend Kilometer zurücklegen. In der Nordsee sind sie eher selten zu finden. Vor der schottischen Küste im Atlantik kommen sie demnach allerdings ab und zu vor.