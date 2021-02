Abbruch wohl durch Frost : Rügen verliert rund 1000 Kubikmeter Kreidefelsen

Blick auf die berühmten Kreidefelsen (Archivbild). Foto: dpa-tmn/Jens Büttner

Sassnitz Die bei Touristen beliebte Ostseeinsel Rügen hatte einen Teil der weltberühmten Kreidefelsen verloren. Rund 1000 Kubikmeter sind abgebrochen. Das wurde am Montag am Steilufer in der Nähe von Sassnitz festgestellt.

Das sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) bei einer Online-Pressekonferenz. Verletzt wurde demnach niemand.

Im Januar habe es an dieser Stelle bereits einen kleineren Abbruch gegeben. Als Gründe nannte Backhaus unter anderem Niederschläge und Frost. Mit weiteren Abbrüchen der berühmten Kreidefelsen sei daher zu rechnen.

(felt/dpa)