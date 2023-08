„Zahlreiche eklatante Verstöße“ Tweet von Frauke Petry erfunden – RTL trennt sich von Moderator

Was war passiert? In dem Fall geht es um einen Beitrag von Gajda für die Sendung „Explosiv Weekend“, der am 5. August gesendet wurde. Darin trifft Gajda den deutsch-vietnamesischen Sänger Trong Hieu Nguyen, der in diesem Jahr unter seinem Künstlernamen Trong am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 teilgenommen hat. Gajda konfrontiert den Sänger mit einer angeblichen Aussage der ehemaligen AfD-Parteivorsitzenden Frauke Petry, in der es heißt: „Ich glaube kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.“ Dieser Tweet sei von Petry selbst gelöscht worden, sagt Gajda im Beitrag. Daher wurde er vom Sender nachgebaut und wird mit einem Zwitschergeräusch im Beitrag eingeblendet.