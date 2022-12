Auszeichungen für die Redaktion RP gewinnt sechs European Newspaper Awards

138 Zeitungen aus 22 Ländern haben sich in diesem Jahr am European Newspaper Award, dem größten, europäischen Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design beteiligt. In 19 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen, auch die „Rheinische Post“ hatte sich bei dem Wettbewerb beworben und einige ihrer Produkte eingereicht. Nun steht das Ergebnis fest: Die Redaktion der „Rheinischen Post“ darf sich über sechs Awards freuen.