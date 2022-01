Brutale Taten in Rostock : Zwei Senioren innerhalb einer Stunde niedergestochen und ausgeraubt

Brutale Taten in Rostock

Ein Polizist fotografiert in einer Wohung Spuren. Foto: dpa/Stefan Tretropp

Rostock Innerhalb einer Stunde werden in Rostock zwei Senioren niedergestochen. Die Tatorte liegen nur wenige Straßen voneinander entfernt. Der Täter scheint derselbe zu sein – und weiter flüchtig.

Nach der Messerattacke auf zwei Senioren in Rostock ist der Täter weiter flüchtig. Die beiden Opfer waren am Sonntag innerhalb kurzer Zeit an ihrem Wohnort niedergestochen und ausgeraubt worden. Einem Polizeisprecher zufolge wurden die 65-jährige Frau und der 82 Jahre alte Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt, später aber wieder entlassen. Die Frau des 82-Jährigen erlitt zudem einen Schock.