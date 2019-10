Einsatz in der Kritik : Rostock verteidigt tödlichen Schüsse auf entlaufenes Zirkus-Zebra „Pumba“

Rostock Wieso musste das ausgebüxte Zirkus-Zebra „Pumba“ sterben? Nach dem tödlichen Schuss auf das Tier sind die Diskussionen über die Notwendigkeit der Tötung entfacht. Jetzt hat die Stadt Rostock Stellung bezogen.

Eine Anwohnerin hatte hingegen der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar nach dem Vorfall in Liepen nahe Rostock gesagt, dass die Feuerwehrleute bei der Abgabe der zwei tödlichen Schüsse etwa zehn Meter von dem Zebra entfernt gewesen seien. Zirkusdompteur Angelo Madel hatte betont, es habe keinen Grund für die Schüsse gegeben. Es sei mit der Polizei abgemacht gewesen, das Zebra mit Betäubungsgewehren zu stoppen. Zirkusdirektorin Adriane Ortmann kündigte am Freitag an, den Mitarbeiter der Feuerwehr auf Schadensersatz zu verklagen. „Wir haben bereits einen Anwalt kontaktiert.“

Das Zebra war in der Nacht zu Mittwoch in Tessin dem Zirkus „Barlay“ entlaufen und verursachte auf der Autobahn A20 einen Unfall. Im benachbarten Liepen erschoss ein Mitarbeiter der Tierrettung der Feuerwehr Rostock das Tier. Die geplante Premiere des Zirkus in Tessin sollte laut Zirkusdirektorin wie geplant am Freitagabend stattfinden.