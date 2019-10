Vorfall in Rostock : Restaurant serviert bei Trauerfeier versehentlich „Hasch-Kuchen“

Vorfall in Rostock

Rostock In einem Restaurant in Rostock hat eine Angestellte aus Versehen einen „Hasch-Kuchen“ serviert, den ihre Tochter gebacken hatte. 13 Trauergäste waren kurz danach berauscht - nun ermittelt die Polizei.

In einem Restaurant in der Rostocker Heide (Mecklenburg-Vorpommern) ist den Gästen einer Bestattungsfeier versehentlich Haschisch-Kuchen serviert worden. Eine Angestellte hatte das Gebäck mitgebracht, ohne um dessen berauschende Zutat zu wissen. Die 18-jährige Tochter der Frau backe regelmäßig Kuchen für Veranstaltungen, sagte ein Polizeisprecher aus Rostock am Dienstag. Sie habe auch für die Trauerfeier Kuchen zubereitet.