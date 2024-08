Unfall bei Rostock Mann stirbt nach Rettung von Tochter aus der Ostsee

Ein Mann ist bei Rostock in der Ostsee gestorben, nachdem er seine Tochter gerettet hat. Der 63-jährige Deutsche sei am Mittwoch vor Markgrafenheide leblos aus dem Wasser geborgen worden, teilte die Polizei in Rostock mit. Zuvor habe er noch seiner siebenjährigen Tochter, die auf einer Luftmatratze abgetrieben war, an Land geholfen.