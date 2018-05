Rostock: Frau stürzt auf Reh, Tier stirbt durch Genickbruch

Ein Reh bei Grafschaft-Nierendorf in Rheinland-Pfalz (Symbolbild). Foto: dpa, tfr rho

Rostock Skurriler Unfall im Rostocker IGA-Park: Am Sonntagnachmittag fiel eine Frau auf ein Reh, als dieses in Panik durch die Beine der Parkbesucherin fliehen wollte. Das Tier starb noch vor Ort.

Laut Berichten der TV-News-Agentur "NonstopNews Rostock" ereignete sich der Zwischenfall am Chinesischen Pavillon des IGA-Parks. Wie mehrere Augenzeugen übereinstimmend berichteten, hatte sich das Reh in der Nähe des Pavillons verirrt und war in Panik geraten.