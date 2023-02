Frau lebensgefährlich verletzt Rosenmontagsumzug in Halle nach Unfall abgebrochen

In den vergangenen Jahren war es bei Karnevalsumzügen vereinzelt zu Unfällen gekommen. So wurde unter anderem 2017 ein 14-Jähriger bei einem Umzug in Rheinland-Pfalz lebensgefährlich verletzt. Auch in Neuenkirchen bei Osnabrück und in Roßleben im thüringischen Kyffhäuserkreis ereigneten sich Unfälle auf Umzügen zu Karneval.