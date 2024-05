Opfer in Spezialklinik Unbekannter klingelt und schüttet Mann in Rosenheim Säure ins Gesicht

Rosenheim · Im bayrischen Rosenheim hat ein unbekannter Täter bei einem 31-Jährigen an der Tür geklingelt und diesem dann ein Säuregemisch ins Gesicht geschüttet. Der Geschädigte werde voraussichtlich bleibende Schäden an seinen Augen und seinem Körper behalten und sich mehreren Operationen unterziehen müssen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit.

Zu der Attacke kam es demnach bereits Montagabend. Der Angreifer habe dem 31-Jährigen direkt nach dem Öffnen der Tür eine bislang noch unbekannte Substanz ins Gesicht geschüttet. Der Täter sei vermummt gewesen und unerkannt geflohen. Der 31-Jährige kam zunächst in ein nahes Krankenhaus und musste von dort in eine Münchner Spezialklinik verlegt werden. Die Polizei machte keine Angaben zu einem möglichen Motiv. Eine Anwohnerbefragung, Ermittlungen im Umfeld des Opfers und auch die Untersuchung der Flüssigkeit hätten noch nicht zu einer vollständigen Klärung des Sachverhalts geführt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

