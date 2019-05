Kurioser Fall in Bayern : Mit Tempo 200 bei Tempo 60 erwischt - Mann will Blitzer anzünden

Rosenheim Ein Autofahrer in Bayern raste mit 200 Stundenkilometern durch eine 60-Zone und wurde geblitzt. Um das Bußgeld zu vermeiden, schmiedete er einen ungewöhnlichen Plan.

Um ein Bußgeld wegen zu schnellen Fahrens zu vermeiden, hat ein Autofahrer eine Blitzeranlage mit einem Akkubohrer bearbeitet und wollte sie anschließend in Brand setzen. Der 54-Jährige war in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit über 200 Kilometer pro Stunde unterwegs, als er geblitzt wurde, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. An der Stelle waren 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Er beschädigte nach den Angaben daraufhin die Außenwand des Anhängers, in dem der Blitzer stand, mit einem Akkubohrer. Anschließend wollte er demnach Benzin in den Innenraum füllen und dieses entzünden.