Eltern und Schwester getötet Lebenslang für 27-jährigen Dreifachmörder in Rostock

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der gelernte Maurer am 7. Februar 2022 in seinem Elternhaus in Rövershagen bei Rostock zuerst seinen auf der Wohnzimmercouch schlafenden 52-jährigen Vater mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet hatte. Einige Stunden später lockte er dann seine 25-jährige Schwester nach Rövershagen.