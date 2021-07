Hochwassergefahr : Outlet-Center Roermond bleibt geschlossen

Roermond Das Designer Outlet Roermond bleibt am Freitag, Samstag und Sonntag aufgrund von Hochwassergefahr geschlossen.

Der Vorsitzende der Sicherheitsregion Mittellimburg hat am gestrigen Abend in Form einer Sonderregelung daher die Schließung des Designer Outlet Roermond am Freitag, 16. Juli, Samstag, 17. Juli, und Sonntag, 18. Juli, beschlossen. Am Freitag, den 16. Juli, sind die Geschäfte und Restaurants im Center nur noch für die Mitarbeiter des Designer Outlet Roermond und das Ladenpersonal geöffnet.