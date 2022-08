Legendäres Unplugged-Konzert : Vor 20 Jahren - „Die Ärzte“ in Hamburgs „Rock'n'Roll-Realschule“

Vor 20 Jahren - „Die Ärzte“ in Hamburgs „Rock'n'Roll-Realschule“

Hamburg/Berlin Vor 20 Jahren wurde das Hamburger Albert-Schweitzer-Gymnasium zur „Rock'n'Roll-Realschule“ der Kult- und Punkband „Die Ärzte“. Noch heute profitiert die Schule von dem in der Aula aufgezeichneten MTV-Unplugged-Konzert, das zu einem beliebten Filmdrehort geworden ist.

Dunkelblaue Vorhänge mit Sternen, ein Chor in Schuluniform, auf der Bühne Die Ärzte Bela B, Farin Urlaub und Rod González mit Elektro-Rollstühlen. Die Szenerie hat die Berliner Punkband für das bis heute legendäre Unplugged-Konzert für den Musiksender MTV geschaffen. In der „Rock'n'Roll-Realschule“ stehen vor 20 Jahren am 31. August 2002 zudem Schulorchester und -chor im Hamburger Albert-Schweitzer-Gymnasium bereit. Vor allen Beteiligten liegt das „mit Abstand längste Konzert unseres Daseins“, erinnert sich Gitarrist Farin Urlaub im Gespräch mit der dpa. „Fünf oder sechs Stunden, eine wirklich unfassbar lange Zeit.“