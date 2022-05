Musikfestival wird nachhaltig : Jacken entstehen aus aufgegebenen Zelten bei „Rock am Ring“

Jacken entstehen aus aufgegebenen Zelten bei „Rock am Ring“

Beim Musikfestival „Rock am Ring" werden Zelte teils einfach zurückgelassen oder sie gehen wie hier im Juni 2018 nach Starkregen zu Bruch. Künftig sollen aus solchen Zelten Taschen, Rucksäcke und Jacken gefertigt werden. Foto: dpa/Thomas Frey

Nürburg Rock am Ring wird nachhaltig. Aus zurückgelassenen Zelten sollen Jacken, Taschen und Rucksäcke entstehen. Die Veranstalter planen aber noch mehr für die Fans.

Viele Besucher von Musikfestivals lassen ihre Zelte einfach zurück - erstmals bei „Rock am Ring“ sollen daraus Taschen, Rucksäcke und Jacken gefertigt werden. Die ökologischen Initiativen „tentation“ und „Utopia“ wollen mit diesem sogenannten Upcycling im Rahmen eines neuen Nachhaltigkeitskonzepts des Musikspektakels regionale faire Jobs schaffen, wie die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Die Gewinne sollen in ökologische und soziale Projekte fließen.

Bei der coronabedingt ersten Auflage von „Rock am Ring“ seit drei Jahren vom 3. bis 5. Juni 2022 am Nürburgring in der Eifel soll es mehrere Sammelboxen zur Abgabe von aufgegebenen Zelten geben. Die auf den Campingflächen zurückgelassenen Schlafstätten würden aufgesammelt. Für Besucher mit beschädigten Zelten gebe es aber auch einen Reparaturservice. Zudem könnten Zelte vor Ort gemietet werden.