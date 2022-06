Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte das größte Musikfestival Deutschlands, „Rock am Ring“ erneut stattfinden. Vom 3. bis 5. Juni 2022 ließen es die 90.000 Festival-Besucher zu rund 80 Bands in der Eifel am Nürburgring krachen. Bereits am 1. Juni fiel der Starstschuss beim Camping - und auch dort war die Stimmung auf das ausgedehnte Festival-Wochenende hervorragend. Unsere Fotografin Julia Nemesheimer zeigt, was auf den Campingplätzen des Festivals los war.

Aufgestellte Zelte am Nürburgring. Besucher konnten ihre eigene Zelte mitbringen oder auch welche mieten.