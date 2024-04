Materialwert 2,2 Millionen Riesige Goldmünze in Hamburg ausgestellt

Eine Goldmünze mit einem Materialwert von derzeit 2,2 Millionen Euro ist am Freitag in Hamburg ausgestellt worden. Die Münze wiegt 31 Kilogramm und misst 37 Zentimeter im Durchmesser, wie der Edelmetallhändler pro aurum mitteilte. In seiner neu eröffneten Filiale am Rödingsmarkt wurde die Goldmünze mit dem Prägejahr 2004 für einen Tag gezeigt. Weltweit gibt es den Angaben zufolge lediglich 15 Stück davon.