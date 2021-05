Kunst auf dem Marktplatz : Riesen-Spargel oder Phallus - Skulptur sorgt für Wirbel in Torgau

Riesen-Spargel oder Phallus - Skulptur sorgt für Wirbel in Torgau

Torgau Kunst liegt ja schon immer im Auge des Betrachters. Eine Holzskulptur spaltet nun jedoch die Gemüter im sächsischen Torgau und alle fragen sich: Penis oder Spargel?

Tagelang hat eine wahrlich standhafte Holzskulptur in Torgau für Aufsehen gesorgt - nun muss sie abgebaut werden. Das zwei Meter hohe Werk aus Kiefernholz stellt nach Künstler-Angaben eine Spargelstange dar, manche wollten aber auch einen Phallus erkennen. Die Skulptur wurde in Absprache mit dem Künstler am Donnerstag abgebaut, wie Stadtsprecherin Eileen Jack auf Anfrage sagte. Grund sei eine für Samstag auf dem Marktplatz angemeldete Demonstration. „Die Sorge war zu groß, dass dem Kunstwerk während der Kundgebung etwas zustoßen könnte“, erläuterte Jack.