Gerichtsentscheidung : Richterin darf nicht Vizepräsidentin des Bundesfinanzhofs werden

München Die Entscheidung der früheren Regierung war von Anfang an umstritten, weil Anke Morsch die Auswahlkriterien nicht erfüllte, um Vizepräsidentin des Bundesfinanzhofs zu werden. So entschied jetzt auch ein Gericht.

Morsch (SPD) war früher Justiz-Staatssekretärin im Saarland . Ihre Auswahl war von Beginn an umstritten. Die Präsidenten der Bundesgerichte, der Deutsche Richterbund und der Richterverein am Bundesfinanzhof hatten das Prozedere teils scharf kritisiert. Dabei geht es um die Frage, ob das Bundesjustizministerium politisch genehme Kandidatinnen und Kandidaten auf Führungsposten hievt, die fachlich die Anforderungen nicht erfüllen.

In den Auswahlkriterien ist eigentlich vorgesehen, dass Bewerber für Führungsstellen an den Bundesgerichten in der Regel fünfjährige Erfahrung am jeweiligen Gericht haben sollen. Doch Morsch erfüllt dieses Kriterium nicht.