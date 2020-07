Rheinstetten und Mehren : Wieder Tote bei Abstürzen von Kleinflugzeugen

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen mit Fahrzeugen auf einem Waldparkplatz nahe dem Absturzort in Rheinstetten. Foto: dpa/Aaron Klewer

Mehren Bereits am Samstag war es zu einem tragischen Fall im Luftraum über Dülmen gekommen. Zwei Menschen starben. Am Sonntag ist es nahe Karlsruhe und in der Eifel erneut zu tödlichen Abstürzen mit Leichtflugzeugen gekommen.

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Sonntagabend in einem Wald bei Rheinstetten nahe Karlsruhe abgestürzt. Die beiden Männer, die mit dem Flugzeug unterwegs waren, seien nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich tot, sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe. Das Flugzeug sei gegen 18.11 Uhr „im Sturzflug“ in das Waldgebiet gekracht. Gestartet sei es wahrscheinlich am Segelflugplatz Rheinstetten.

Am Nachmittag war bereits bei einer Bruchlandung in Mehren in der Vulkaneifel der Pilot eines einmotorigen Ultraleichtflugzeuges ums Leben gekommen. Sein 60 Jahre alter Co-Pilot erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug schoss beim Landeanflug aus noch ungeklärter Ursache über die Bahn hinaus und fing Feuer. Der 59 Jahre alte Pilot erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

(felt/dpa)