Polizisten bei Routinekontrolle erschossen : Zwei tote Polizisten, zwei Festnahmen und viele offene Fragen

Update Kusel Am frühen Montagabend hatte die Flucht der beiden Tatverdächtigen nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz ein Ende. Politiker im ganzen Land geben sich erschüttert. Noch immer gibt es mehr Fragen als Antworten.

Die ländlich geprägte Gegend um die kleine pfälzische Kreisstadt Kusel wirkt friedlich, doch an diesem Montag trügt das Idyll: Ganz in der Nähe sind zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Am Nachmittag nimmt die Polizei im benachbarten Saarland zwei 32 und 38 Jahre alte Männer unter dringendem Tatverdacht fest. Die Ermittler hatten zuvor öffentlich nach dem 38-Jährigen aus Spiesen-Elversberg im Kreis Neukirchen gefahndet. Er hatte sich den Behörden gestellt.

Auch Stunden nach der Tat ist vieles an dem Verbrechen noch unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten der 29-jährige Polizist und seine 24-jährige Kollegin, die nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) noch an der Hochschule der Polizei studierte, dort gegen 4.20 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert. Den Ermittlern zufolge waren die beiden zuvor auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen.

Warum ihnen der Wagen auffiel und was dann passierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, setzten die Polizisten noch per Funk einen Hilferuf ab: „Die schießen.“ Ob es sich tatsächlich um einen, zwei oder noch weitere Täter handelte, war unklar. Die Fahndung der Polizei lief daher auch nach der Festnahme der beiden Männer zunächst weiter.

Fahles Sonnenlicht fällt an diesem Tag auf die kahlen Bäume entlang der Straße, die hier leicht ansteigt. „Der Weg wird gerne als Abkürzung genutzt oder als Schleichweg, wenn einer was getrunken hat“, sagt ein Mann, der in Mayweilerhof vor dem Haus steht. Dass hier zwei Menschen in der Nacht zuvor erschossen wurden, sei erschütternd. „Die Täter waren bestimmt nicht von hier. Wir sind friedliche Leut'“, meint er im Pfälzer Dialekt.