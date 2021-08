17 Menschen werden noch vermisst : Zahl der Flutopfer in Rheinland-Pfalz steigt auf 141

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auch rund drei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz werden noch 17 Menschen vermisst. Die Zahl der Toten hat sich derweil auf 141 erhöht. 115 davon sind bereits identifiziert worden.

Das sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Dienstag hatte es im Ahrtal kräftigere Schauer gegeben. "Glücklicherweise war der Regen nicht so stark, dass er zu kritischen Situationen geführt hätte", sagte der Präsident der rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Thomas Linnertz. Planungen zur Warnung der Bevölkerung hätten nicht umgesetzt werden müssen.