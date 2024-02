Einrichtung in Rheinland-Pfalz Vierjähriges Mädchen in Kita gestorben

Ludwigshafen · Das Mädchen wurde am Donnerstag leblos auf dem Kita-Gelände gefunden, wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Freitag sagte. Was zum Fall bisher bekannt ist.

16.02.2024 , 12:17 Uhr

In einer Kita spielen Kinder. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein vierjähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben. Das Mädchen habe trotz sofortiger Versuche nicht wiederbelebt werden können. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Weshalb das Kind starb, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem „tragischen Unglücksfall" auszugehen, sagte der Sprecher weiter. Nähere Erkenntnisse soll ein eingeleitetes Todesermittlungsverfahren bringen.

(aku/AFP)