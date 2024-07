Nach Fahndung Missbrauch einer Sechsjährigen – Verdächtiger in Rheinland-Pfalz festgenommen

Trier · Ermittler haben in Rheinland-Pfalz einen Mann nach dem sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei in Trier wurde der dringend Tatverdächtige, nach dem gefahndet worden war, am Donnerstag gefasst.

05.07.2024 , 09:14 Uhr

Der Schatten von einem Mann und einem schaukelnden Kind fallen auf Sand auf einem Spielplatz. (Symbilbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Tatverdächtige soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen und zu den Umständen der Festnahme wurden zunächst nicht gemacht. Die Polizei hatte unter anderem mit Fotos und Videos nach einem Mann gefahndet. Der Tatverdächtige soll am Dienstagabend in Speicher im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein sechsjähriges Mädchen, das in der Nähe seines Wohnhauses spielte, angesprochen und unter einem Vorwand sowie mit Süßigkeiten hinter ein gegenüberliegendes Haus gelockt haben. Dort soll er das Kind sexuell missbraucht haben und anschließend geflüchtet sein. Das nach Polizeiangaben traumatisierte aber körperlich unversehrte Kind erzählte ihren Angehörigen davon, die Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Eine etwa 45 Einsatzkräfte starke Sonderkommission des Polizeipräsidiums Trier ermittelte.

(aku/AFP)