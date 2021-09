Kommende kalte Monate : Internetportal vermittelt Ferienwohnungen für Flutopfer

Tim Himmes steht im von der Flut zerstörten Wohnzimmer seines Hauses in Schuld. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Im flutgeschädigten Ahrtal können viele zerstörte Heizungen wohl nicht bis zum Winter repariert werden - zahlreiche Menschen sind betroffen. Seit Montag vermittelt ein Internetportal Flutopfern verbilligte Ferienwohnungen und Hotelzimmer.

„Auch die vielen Unternehmen der Tourismusbranche wollen den Flutopfern in dieser schwierigen Zeit beistehen“, erklärte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). „Mit dem neuen Portal, das die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) in unserem Auftrag entwickelt hat, bringen wir Gastgeber und Menschen, die nun dringend eine Unterkunft suchen, zusammen.“

Angefragt würden Ferienwohnungen und Zimmer aus ganz Rheinland-Pfalz sowie in der nordrhein-westfälischen Eifel und im Bonner Raum - für viele Flutopfer komme vorübergehend auch eine etwas weiter entfernte Unterkunft in Betracht. Gleichwohl sei es oberstes Ziel der Landesregierung, dass die Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben könnten. Das unterstrich auch Nicole Steingaß, SPD-Innenstaatssekretärin und Landesbeauftragte für den Wiederaufbau: „Die Energieversorger sind deshalb gefordert, für möglichst viele Gebäude die Gasversorgung wiederherzustellen.“ Wo dies nicht möglich sei, sollten alternative Wärmetechniken helfen.