Rheinland-Pfalz: Rollerfahrer beißt sich bei schwerem Unfall Zunge ab

Worms Ein 29-Jähriger fährt mit seinem Roller über einen Haufen Asphalt in einer Baustelle und beißt sich dabei die Zunge ab.

Bei einem schweren Unfall im Bereich einer Baustelle hat sich ein Rollerfahrer in Rheinland-Pfalz eine offene Kopfwunde zugezogen - und sich die Zunge abgebissen. Wie die Polizei in Worms am Mittwoch mitteilte, fuhr der 29-Jährige in der Nacht auf einer Landstraße zwischen Armsheim und Flonheim trotz Sperrung in einen Baustellenbereich. Dort war demnach der Asphalt abgetragen und zu großen Haufen zusammengetragen.