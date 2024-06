Festnahme in Rheinland-Pfalz 52-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Eine 34-jährige Frau ist im Kreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz in ihrer Wohnung getötet worden. Der sechsjährige Sohn fand seine tote Mutter Sonntagfrüh in Reichenbach-Steegen, wie das Polizeipräsidium in Kaiserslautern am Sonntagabend berichtete. Ermittlungen führten die Beamten demnach auf die Spur des Ehemannes.