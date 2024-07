Am Freitag beginnt die Rheinkirmes Warum die Menschen dringend Volksfeste brauchen

Auch anderswo wird derzeit kräftig gefeiert: die Cranger Kirmes ab 1. August in Herne, das angeblich größte Volksfest in NRW, Libori in Paderborn Ende Juli, das besondere Fest zu Ehren des Stadtpatrons, so etwas wie die „fünfte Jahreszeit“ im spröden Westfalen, und natürlich der Wasen in Stuttgart-Cannstatt und als Höhepunkt das Oktoberfest in München, die Mutter als deutschen Volksfeste. Im Sommer ist Volksfeststimmung, im Frühjahr feiern die 1,3 Millionen Schützen in ihren jeweiligen Hochburgen, besonders am Niederrhein und in Niedersachsen. Und im Rheinland und Süddeutschland erwachen im November die Jecken und Narren, um dem Höhepunkt im Straßenkarneval im Februar entgegenzufiebern.