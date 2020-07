Leichenfund in Reutlingen : Mann soll Ehefrau und Sohn getötet haben

Reutlingen Nach dem Fund von drei Leichen in Reutlingen am Freitag hat sich der Verdacht gegen den Familienvater erhärtet. Er soll seine Frau (45) und seinen Sohn (18) mit einem Hammer erschlagen und sich anschließend mit einem Messer selbst getötet haben.

Polizisten hatten die drei Toten am Freitag in einer Wohnung im Reutlinger Stadtteil Sickenhausen gefunden. Den Ermittlungen zufolge hatte der 56-jährige Mann in den vergangenen Wochen Symptome einer psychischen Erkrankung entwickelt, die sich unter anderem in Verfolgungs- und Zukunftsängsten zeigte. Was genau die Tat auslöste, wird nach Angaben der Behörden vermutlich im Dunkeln bleiben. Weitere Personen waren demnach nicht beteiligt.