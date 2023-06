Bericht des Reuters Institute Influencer sind zunehmend Hauptnachrichtenquelle für junge Menschen

55 Prozent der Tiktok- und Snapchat-Nutzer sowie 52 Prozent der Instagram-Nutzer beziehen ihre Nachrichten von berühmten Persönlichkeiten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Reuters Institute an der Universität Oxford. Im Vergleich dazu erhielten 33 bis 42 Prozent der Nutzer ihre Informationen dort von Journalisten.