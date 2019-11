Bemerkenswerte Rettungsaktion : Jugendliche retten 85-Jährigen nach Sturz aus Fluss

Grimmen Zwei Jugendliche haben in Mecklenburg-Vorpommern einen Senior aus dem Fluss Trebel gerettet. Sie kümmerten sich um ihn, bis Rettungskräfte kamen. Die Polizei reagierte auf das couragierte Verhalten der Jugendlichen.

Zwei junge Männer haben einen in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern einen 85-Jährigen aus dem Fluss Trebel gerettet. Der Mann sei auf einer regennassen Treppe ausgerutscht und in den Fluss gestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.