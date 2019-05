Tragödie in Rettenbach am Auerberg : Mehrere Menschen bei Explosion in Wohnhaus verschüttet

Einsatzkräfte suchen in dem zerstörten Haus nach den Vermissten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rettenbach am Auerberg Im Allgäu ist es am Sonntag zu einer Katastrophe gekommen, bei der mehrere Menschen durch eine Explosion in einem Wohnhaus verschüttet worden sind. Die Retter suchen unter anderem nach einem Kind in den Trümmern.

Einsatzkräfte konnten am Sonntag zunächst eine Frau schwer verletzt aus den Trümmern des Hauses in Rettenbach am Auerberg bergen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Vermisst wurden gegen Mittag noch ein Erwachsener und ein Kind, nach denen mit schwerem Gerät gesucht wurde.

Zum Zeitpunkt der Explosion am Vormittag waren demnach drei der sieben Bewohner anwesend. Zunächst war von vier Vermissten die Rede gewesen. Durch die Detonation aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Dach des Hauses bis auf das Erdgeschoss herunter.

Insgesamt 15 Anwohner mussten die umliegenden Häuser verlassen. Ein Haus wurde schwer und ein weiteres leicht beschädigt. Mehrere davor geparkte Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei Marktoberdorf zerstört.

Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort, neben der Feuerwehr auch die Bergwacht, das Technische Hilfswerk, Rettungs- und Hilfskräfte sowie zahlreiche Polizeibeamte. Auch Suchhunde, drei Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zur Unglücksursache übernahm die Kriminalpolizei Kempten die Ermittlungen.

(felt/AFP)