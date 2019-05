Hausexplosion im Ostallgäu : Ein Toter in Trümmern gefunden - Suche nach Siebenjähriger geht weiter

Rettenbach am Auerberg Nach der Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu haben Bergungskräfte die Leiche eines Menschen entdeckt. Seit Sonntag hatten die Retter nach den vermissten Bewohnern gesucht.

Es handele sich mutmaßlich um den vermissten 42-jährigen Mann, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende Einsatzkräfte suchten demnach in den Trümmern des Hauses in Rettenbach am Auerberg weiter nach einem vermissten siebenjährigen Mädchen.