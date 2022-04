Restaurant an der Ostsee : Kinder unter 12 Jahren sind hier unerwünscht

Restaurant an der Ostsee

Dierhagen In einem Restaurant in Dierhagen werden nur noch Gäste ab 12 Jahren bewirtet. Das Kinderverbot sorgt bereits für reichlich Wirbel im Netz. Das sind die Hintergründe.

„Liebe Gäste, aufgrund vieler unschöner Erlebnisse in der Vergangenheit haben wir uns dazu entschlossen keine Familien mit Kindern unter 12 Jahren mehr zu bewirten“, ist auf dem Aushang an der Eingangstür zu lesen. Der Grund für die Maßnahme: Lärm.

Nun haben sich Biebl und ihr Ehemann entschlossen, ein Kinderverbot für das „Schipperhus“ auszusprechen. Jetzt lautet die Regel: Keine Kinder unter zwölf Jahren werden in das Restaurant gelassen. Jedoch stellt Biebl auch klar, dass sie nichts gegen Kinder habe und diese auch nicht Schuld an der Maßnahme seien. „Die Eltern sind mehr mit sich selbst beschäftigt als mit den Kindern“, sagte sie im Interview.

Auch in den sozialen Medien sorgte das Thema für Aufregung. Die Meinungen waren zwiegespalten, aber die meisten antworteten mit Verständnis. So schrieb ein Nutzer auf Twitter: „Volle Solidarität mit dem #Schipperhus.“ Und ein anderer schrieb „Danke für den mutigen Schritt. Endlich in Ruhe genießen“.