Großeinsatz in Schleswig-Holstein : Zug rammt Lastwagen – Mehrere Verletzte bei Unfall an Bahnübergang

Zug rammt Lastwagen – Mehrere Verletzte bei Unfall an Bahnübergang

Großeinsatz in Schleswig-Holstein

Alt Duvenstedt Bei einem Bahn-Unfall nahe Rendsburg in Schleswig-Holstein sind elf Menschen verletzt worden. Der Zug war an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Bei einem Bahn-Unfall nahe Rendsburg sind am Mittwochmorgen elf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Kiel. Die Polizei war zunächst von rund 20 Verletzten ausgegangen, einige wurden aber nur am Unfallort von Sanitätern untersucht und behandelt.