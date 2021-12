Drama in Remseck am Neckar : 27-Jähriger rettet Beifahrerin aus sinkendem Auto und ertrinkt

Die Feuerwehr holt das Auto mittels Kranwagen und Tauchern aus dem Neckar. Foto: dpa/visualmediadesign

Remseck am Neckar Am Sonntagmorgen ist es zu einer Tragödie in Baden-Württemberg gekommen. Ein 27-Jähriger ist im Neckar ertrunken, kurz nachdem er der Beifahrerin aus seinem versinkenden Auto geholfen hatte.

In einer Rechtskurve auf einer Landstraße in der Nähe von Remseck in Baden-Württemberg war der Mann am frühen Sonntagmorgen mit einem Geländewagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Leitplanke durchbrochen, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug stürzte einen Abhang herunter und landete im Fluss. Der Mann konnte noch seiner Beifahrerin helfen - für ihn selbst war es demnach aber zu spät. Die 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(felt/dpa)