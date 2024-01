Einsatz Reizgas in ICE versprüht? Passagiere und Bahnpersonal leicht verletzt

Ein mutmaßlicher Einsatz von Reizgas in einem ICE der Deutschen Bahn (DB) hat im Bahnhof von Lüneburg einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Bundespolizei ausgelöst. Kurz nachdem der Fernzug am Donnerstagmittag den Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Süden verlassen hatte, klagten drei Passagiere, zwei Zugbegleiter und zwei Mitarbeiter des Bordrestaurants über Augen- und Atemwegsreizungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Bremen sagte. Der Zug hielt daraufhin in Lüneburg, wohin auch rund 20 Kräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert wurden.